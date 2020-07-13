Deniz'de taciz!

Mağusa’da Palm Beach sahilinde deniz içerisinde yüzen 2 kadına cinsel organı göstererek mastürbasyon yaptığı iddia edilen Bangladeş uyruklu Sujan Ali tutuklandı.

“Cinsel taciz” ile “Namusa ve ahlaka aykırı harekette bulunma” suçlamaları ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen zanlı bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan zanlı mahkemenin uygun gördüğü teminat koşullarını yerine getiremeyip hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Gökova mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Sujon Ali’nin 12 Temmuz 2020 tarihinde Palm Beach sahilinde denizde yüzdüğü sırada, denizde yüzen 2 kadını görüp kadınlara bakarak giydiği şortu indirip cinsel organı görülebilecek şekilde dışarı çıkarttıktan sonra mastürbasyon yaparak cinsel taciz ile namusa ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarını işlediğini açıkladı.

Zanlının şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandığını belirten Gökova, suçlamaları kabul etmeyip aleyhinde okunan davaları da kabul etmediğini açıkladı. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Gökova, ülkede çalışma izni ile ikamet eden Sujon Ali’nin teminata bağlanmasını talep etti.

KIBRIS POSTASI

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 16:10