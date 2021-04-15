Dendias-Çavuşoğlu ortak basın toplantısında gerginlik!

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile mevkidaşı Dendias'ın düzenliği basın toplantısında gerilim yaşandı. Dendias, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir" ifadesini kullandı. Dendias'ın sözlerine karşılık Çavuşoğlu, "Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dendias'ın açıklamaları sonrası iki bakan arasında gerginlik yaşandı. Yunan Bakanın "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse masadaki önlemler gündeme gelecektir" sözlerine Bakan Çavuşoğlu "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmesinin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Ege'de görüş ayrılıkları olduğuna da değinen Çavuşoğlu, "Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Geçmişte istikşafi görüşmelerle ele alıyorduk. Sürecin başlaması önemli. Doğu Akdeniz'de biz her zaman hakça paylaşımdan yana aldık. Bununla ilgili detaylı tekliflerimizi AB'ye ilettik, şimdi cevap bekliyoruz" dedi.

Ayrıca Çavuşoğlu, Yunanistan'daki Türk azınlıkların durumuna değinirken, "Biz Türkiye olarak özellikle AK Parti iktidara geldiği günden bu yana Rum vatandaşlarımızın sorunlarında pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Elbette aynı yaklaşımı Batı Trakya'daki Türkler ve soydaşlarımız için beklememiz gayet doğaldır. Her iki ülkede azınlıkların huzur ve refah içinde olması elbette yaramızadır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün gerçekleştirme konusunda anlayış ve esneklik için Niko'ya çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretin anlamı büyük. İstanbul'da 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Atina'da 62. istişari hem de iki bakanlık arasında siyasi istişareler toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıların pozitif bir şekilde samimi bir şekilde gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Sorunların yapıcı diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunlara üçüncü taraflar üzerinden çözüm aramak doğru yaklaşım değildir. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Bugün Ege ve Doğu Akdeniz sorunlarımızı kapsamlı, samimi bir şekilde değerlendirdik.

Evet Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Geçmişte istikşafi görüşmelerle ele alıyorduk. Sürecin başlaması önemli. Doğu Akdeniz'de biz her zaman hakça paylaşımdan yana aldık. Bununla ilgili detaylı tekliflerimizi AB'ye ilettik, şimdi cevap bekliyoruz.

Bugün Niko ile ay sonunda Cenevre'de buluşmak üzere teyitleştik. Herkesin toplantıya açık fikirlerle gelmesi bundan sonraki ilişkilerin sağlıklı işlemesi bakımından önemli. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz.

Uçak seferlerinin başlamasını önemli buluyoruz, sınır kapılarının açılması ticaret ve turizmin geliştirilmesi bakımından önemlidir. Son zamanlarda TIR şoförlerimizin yaşadığı sorunlar vardı. Bu konuda beklenti ve taleplerimizi Niko ve heyetine aktarma imkanımız oldu.

Terörle mücadele konusunu da bugün sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü ve kendi aramızda samimi bir şekilde ele aldığımızı söyleyebilirim. Özellikle PKK, FETÖ ile mücadelede daha işbirliği görmek arzumuzdur. Göçler hem Türkiye'yi, AB'yi ilgilendiren sorun. 18 Mart mutabakatımız vardı. Bu mutabakatın güncellenmesi konusunda AB ile görüşüyoruz.

İkili konuları değerlendirirken hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da azınlıklarımız var. Batı Trakya ve Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarını gündeme getirdik. Biz Türkiye olarak özellikle AK Parti iktidara geldiği günden bu yana Rum vatandaşlarımızın sorunlarında pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Elbette aynı yaklaşımı Batı Trakya'daki Türkler ve soydaşlarımız için beklememiz gayet doğaldır.

Her iki ülkede azınlıkların huzur ve refah içinde olması elbette yaramızadır. Yunanistan'da Osmanlı eserlerinin restorasyonu konusunda Türkiye olarak desteğe hazırız. Niko bu konuda çalışmaların olduğunu söyledi. Bizde de çok sayıda ortodoks eserleri var. Bu eserlerin restorasyonu konusunda işbirliği yapabiliriz."

DENDİAS: BAŞBAKANIMIZ ATİNA'DA CAMİ AÇILMASINI TAAHHÜT ETTİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Uzun yıllar önce biz tanıştık ve dost olduk. Ayrıca bu akşam beni iftar yemeğine davet ederek onurlandığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile sayın Başbakanımızın tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlama mesajını sizinle paylaşmak istiyorum.

Bizzat sayın Başbakanımız kendisi Atina'da cami açılmasını taahhüt etti. Bu taahhüt geçtiğimiz Kasım ayında pratiğe dönüştü. Bugün görüşmelerin açık ve samimi ortamda gerçekleştiğini söyleyebilirim. Samimiyetle ifade isterim ki, uzlaşamadığımız bütün konuları masaya yatırma fırsatı bulduk. İki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması gerekli.

"OLUMSUZ HAVAYI ORTADAN KALDIRABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Hedefimiz öncelikle barış içinde varolmayı tesis etmemiz gerekiyor. Yunanistan'ın üye olduğu AB ilkeleri çerçevesinde birlikte yaşamayı sürdürebiliriz. İstikşafi görüşmelerin başlamasının iki ülke Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Bugün birçok ikili konuya değindik. Sevgili dostum Mevlüt'le mutabık kaldık.

Bu çerçevede ümit ediyoruz ki, geçmiş yıllarda varolan ekonomik işbirliğini daha da ileriye götürmeliyiz. Türkiye ile birlikte pozitif gündem oluşturabiliriz ekonomik anlamda. İlişkilerimizi ilerletebiliriz. Olumsuz havayı ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyoruz. Pandeminin sonunda iki ülke halkları arasındaki iletişimi yeniden tesis edebiliriz.

"KIBRIS'IN EGEMENLİK HAKLARINI İHLAL EDEN EYLEM VE DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Ortamı dinamitleyen, kışkırtıcı söylemden uzak durmamız gerekiyor. İlişkilerimizi geliştirmek için koşul budur. Son dönemde ihlal eylemleri dramatik şekilde arttı. Bu ihlaller güven ortamının önünde engel teşkil etmekte. İstanbul Partriği ile Türkiye'de yaşayan Yunanların sorunlarıyla ilgili bilgi aldım. Yunanistan'da müslüman azınlık var. Lozan Anlaşması'na göre buradaki azınlık müslüman. Ayrıca yapmış olduğumuz görüşmelerde yalan haber, kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması çağrısında bulundum.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal eden eylem ve davranışlardan vazgeçilmesi gerekir. Bir kere daha ifade etmek isterim Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Biz inanıyoruz ki komşu üyeler olarak her iki taraf ve biz Türkiye'den çok fazla şey kazanabiliriz. Ancak biz buna karar verecek değiliz."

"DOĞU AKDENİZ'DE HİÇBİR ŞEY OLMUYORMUŞ GİBİ DAVRANAMAM"

Dendias'ın "Tahmin ettiğim kadarıyla sizin çalışma arkadaşlarınız kraldan daha fazla kral. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam, Türkiye hem Ege hem de Doğu Akdeniz'de ihlallerde bulunuyor" sözlerinin ardından toplantı Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla sona erdi.

ÇAVUŞOĞLU: "YUNANİSTAN'IN KAVGACI TAVRINA KARŞI BİZ DE SİYASETİMİZİ BUNA GÖRE BELİRLERİZ"

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye Doğu Akdeniz'de BM'ye kaydettiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Yunanistan'ın kavgacı tavrına karşı da biz de siyasetimizi buna göre belirleriz."