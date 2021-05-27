Genel kurul daha sonra CTP milletvekillerinin sunduğu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi ele alındı.

Konuyla ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kutlu Adalı cinayetinin demokraside açılmış ve hala kapanmamış bir yara olduğunu söyledi. Bugün henüz kapanmış bir dosyadan söz edilemediğine işaret eden Erhürman sadece poliste değil Meclis’te de ilgili araştırma dosyasının kapatılmadığını dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner’in “bu konu önceki hükümetler döneminde neden gündeme getirilmedi?” diye sorduğunu dile getiren Erhürman, bu duruma konuyla ilgili yapılan açıklamaları gerekçe gösterdi.

Erhürman, bir kişinin “Ben bu işin doğrudan tanığıyım. Benden bunu yapmam istendi. Kıbrıs’a gittim, orada bana şu marka tabanca verildi, keşif de yaptım” dediğini kaydetti. Tufan Erhürman böyle bir açıklamanın önceki hiçbir hükümet döneminde yapılmadığını, böyle bir açıklama dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, dosya yoksa açılması, varsa ileri götürülmesini gerektiren bir açıklama olduğunu anlattı.

Galip Mendi’nin açıklamalarına da işaret eden Erhürman, bunun önceki açıklamalarla paralellik gösterdiğini söyledi. Korkut Eken’in de dün açıklamalar yaptığını anımsatan Erhürman, tüm bunların yetkili makamlarca araştırılması gereken iddialar olduğunu belirtti.

KKTC’de bu bağlamda yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Erhürman birden fazla birimin birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Elbette zaman aşımı gibi teknik meselelerin gündeme gelebileceğini ancak KKTC hukukunda zaman aşımı olmadığını söyleyen Erhürman, “şikayet, ihbar, suç duyurusu” gibi kavramların da KKTC ceza hukuku açısından zorunluluk olmadığını, bunlar olmasa da harekete geçilebileceğini ve harekete geçmemenin görevi ihmal suçu oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu bir an önce toplamaya çağrısı yapan Erhürman, dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’nde ileri götürülmesi ve Meclis’in de harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Gereken araştırma gerçekleştirildikten sonra işin cezai tarafının ne olacağının şu anın gündemi olmadığını kaydeden Erhürman, şu an önemli olanın olayın açığa çıkarılması olduğunu belirtti.

Erhürman, kurulacak komiteye davet edilen tüm yetkili makamların komiteye gitme yükümlülüğü olduğunu kaydetti.