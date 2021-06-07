Demir Yumruk Saray’da

KKTC Milli Boksörü Demir Yumruk Lakaplı Metin Turunç’u Cumhur Başkanı Ersin Tatar kabul etti. Geçtiğimiz ay Ukrayna’da aldığı başarıdan dolayı Turunç’u kutlayan Tatar son dönemde ülkedeki milli sporcuların elde ettiği başarıların gözden kaçmadığını bunun da ülke adına önemli olduğunu söyledi. Turunç’u yakından takip ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke bayrağının dalgalanmasının önemli olduğunu, bu zaferi ülkeye yaşatan Metin Turunç’a bu yüzden teşekkür ettiğini söyledi. Kabul’ün sonrasında Metin Turunç’a Başarı sertifikası veren Tatar, Turunç’a başarılarının devamını diledi. Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit’in de yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a Sertaç Bozatlı ve Aydın Akkurt eşlik etti.