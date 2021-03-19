Demir Yumruğa Spor Dairesinden Plaket

Yurtdışında gösterdiği büyük özveri ve sağladığı başarı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismini layıkıyla temsil eden Demir Yumruk Lakaplı Metin Turunç’a Spor Dairesinden plaket verildi.

Gece gündüz çalışmalarına hız kesmeden devam eden Demir Yumruk, KKTC ismini yurt dışında duyurduğu gibi, bayrağı da her seferinden dalgalandırıp ülkesine madalyalarla geldi.

Gösterdiği bu başarılara Spor dairesinden takdir de gecikmedi. Spor dairesi yönetim kurulu başkanı Mete Topçu milli boksörümüz Demir yumruk lakaplı Metin Turunç’a ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil ettiği için teşekkür plaketi verdi.

Milli boksörümüz Metin Turunç’un Nisan ayının sonunda Ukrayna’da çıkacağı karşılaşma öncesi kendisine ve ekibine Spor Dairesi yönetim kurulu adına başarılar diledi ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.