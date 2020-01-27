Demir çubuklu kavga mahkemede bitti

Demir çubuklu kavga mahkemede bitti
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Lefke’de kavga etmeye başlayıp, Lefkoşa’ya kadar birbirlerini takip edip, Serhatköy civarında inşaat demirleriyle karşılıklı saldırıya geçen 9 kişiden 8’i tutuklanırken, Metin Karadeniz’in ağır yaralı olduğu belirtildi. 

Kavganın ardından tutuklanan Rıdvan Avcıkaya, Kürşad Avcıkaya, Bekir Avcıkaya, Engin Aras, Fahrettin Aras, Boran Aras, Mücahit Yiğit ve Uğurcan Hamitoğlu dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 

Duruşmada başına inşaat demiriyle vurulan Metin Karadeniz’in beyin kanaması geçirdiği, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Uğurcan Hamitoğlu, doktor kontrolünden geçirilmeyi istedi. Yargıç Şevket Gazi, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.


diyaloggazetesi

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