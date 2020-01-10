DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Olduğu İddia Edilen Şahsın Tutukluluğu Uzatıldı

Türkiye’de aranmakta olan DEAŞ terör örgütü üyesi Ömer Öztürk 07 Ocak 2020 tarihine sabahın erken saatlerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı adli şube ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla kalmakta olduğu ikametgâhında tespit edilerek tutuklanmıştı. Zanlının ikametgâhta yapılan aramada yasak olduğuna inanılan din içerikli kitap, dergi, defter ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan banka kartları, DVD, CD, hard disk ve hafıza kartları ile elektronik eşyalar da emare olarak zapt edilmişti. Aynı gün yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı Ömer Öztürk, bugün 10.1.20 tarihinde “yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda nitelikli kitap bulundurmak”suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı ve hakkında 4 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan polis memuru Kemal Onbaşı, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.Onbaşı şahadetinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu konusunda alınan bilgi ışığında zanlının ikamet etmekte olduğu Piyale Paşa Caddesi Denizli Sokak No 1 de ikamet eden zanlının ikametgâhında, arama müzekkeresi ışığında 7.1.20 tarihinde saat 05.30 – 06.15 saatleri arasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Zanlı huzurunda yapılan aramada, yasak yayın olduğuna inanılan dini içerikli birçok yayın, dergi, gazete ve kitap yanında mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan banka kartları, DVD, CD, hard disk, hafıza kartları ile elektronik eşya bulunarak emare alındığına değinen Onbaşı zanlının tutuklandığını söyledi.

MHA

Zanlı Türkiye Cumhuriyeti tarafından DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranıyor.

Zanlı ile ilgili Türkiye Cumhuriyetinden yapılan soruşturmada, zanlının DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan dolayı aranmakta olduğunun öğrenildiğine vurgu yapan Onbaşı, yapılan incelemede, emare CD içerisinde bölücü terör örgütü başkanı Abdullah Öcalan’ a ait resimler ve PKK bayraklarının bulunduğu video klip tespit edildiğini ve incelemenin devam edildiğine vurgu yaptı. Emarelerin bir yerde kullanıldı mı veya birilerine gönderilme durumu olup olmadığı konusunda araştırmalarının devam etmekte olduğunu belirten Onbaşı, kredi kartları, banka hesapları, elektronik cihazların ve hafıza kartlarının incelenmesine devam edildiği, zanlının DEAŞ üyesi ile ilgili TC nezdinde yapılan yazışmanın henüz neticesi alınamadığına değindikten sonra zanlı aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen 8 günlük süreyi 4 gün olarak sınırladığını beyan etti.

Savunma avukatının sormuş olduğu soruya karşılık tahkikat memuru Onbaşı verdiği cevapta TC vatandaşı olan zanlının çalışma izniyle KKTC de bulunmakta olduğunu belirtti.

Sunulan şahadet ve tarafların beyanlarını tezekkür eden kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ilk anda zanlının sözü edilen suçlarla ilgili bağlantısı olabileceğine ilişkin şahadetin mevcut olduğu kanaatine vardığını ve talep edilen süre için polisin detaylı bir şekilde mahkemeye bilgi aktardığına değindikten sonra zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2020, 15:08