DAÜ-SEN; Kesin Sonuç İçin Sağlık Şartlarnın Düzeltilmesi Gerek

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Başbakan, sizin üniversitelere talimat verecek yetkiniz yoktur. Eğer olduğunu sanıyorsanız, buyrun Yakın Doğu Üniversitesine (YDÜ) veya Orta Doğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ) talimat vermeye çalışın” ifadeleri kullanıldı. 

DAÜ-SEN; Kesin Sonuç İçin Sağlık Şartlarnın Düzeltilmesi Gerek
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Üniversitelerin uzaktan eğitime geçişlerini geri döndürecek tek şeyin, sağlık şartlarının buna müsait olması ve buna bağlı olarak üniversitelere baskının faydasız olduğu belirtilen açıklamada, üniversitelerin mecburiyetten bu adımı attıkları ve sonuç getirici tek yöntemin sağlık şartlarının düzeltilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Esnafın, buna yoğunlaşması gerekir. Bu amaçla muhatap olmaları gereken hükümettir. 
Esnafın kaygılarını anlıyoruz. DAÜ Senatosu ve diğer üniversiteler eğitim için sağlık şartlarının müsait olduğunu görürse yüz yüze eğitime izin verecektir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmamalıdır. Tüm unsurlarıyla DAÜ, öğrenci ve çalışanın sağlığını birincil gören bir kurum olmak zorundadır.” ifadeleri de yer aldı.

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