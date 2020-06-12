DAÜ'de ilk tur sonuçlandı

DAÜ'de ilk tur sonuçlandı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük için yapılan seçimde (eğilim yoklaması), Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Prof. Dr. Ahmet Sözen ikinci tura kaldı.

DAÜ’de 6 sandıkta bugün gerçekleştirilen seçimde Prof. Dr. Aykut Hocanın  yüzde 39.03, Prof. Dr. Ahmet Sözen yüzde 23.26 oy oranı ile ikinci tura kaldı.

Diğer adaylardan Prof. Dr. Turgay Avcı yüzde  22.66, Prof. Dr. Vedat Yorucu yüzde 10.70, Prof. Dr. Mustafa İlkan yüzde 3.97 ve Prof. Dr. Dennis A. Siginen  yüzde 0.38 oranında oy aldı.

Seçimde 1344 seçmenden 1272’si oy kullanırken;  1262 oy geçerli sayıldı.

Birinci turda adaylardan hiçbiri yüzde 50 artı oy alamadığı için ikinci turda en çok oy alan iki aday yarışacak.

İkinci tur seçimi Pazartesi günü yine 08.30-15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 19:53
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