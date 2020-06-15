DAÜ'de 2'nci Tur seçimi başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasıyla boşalan rektörlük için seçimi için ikinci tur oylaması (eğilim yoklaması) pazartesi bugün yapılıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ikinci tura kalan rektörlük seçimi az önce başladı.

İlk turda en fazla oyu alan iki aday Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Prof. Dr. Ahmet Sözen, ikinci turda yeniden yarışıyor.

İlk turda Aykut Hocanın oyların % 39.3'ünü, Ahmet Sözen ise % 23.26'sını almıştı.

İlk tur oylamada Prof. Dr. Turgay Avcı % 22.66, Prof. Dr. Vedat Yorucu ise % 10.70, Prof. Dr. Mustafa İlkan % 3.97, Prof. Dr. Dennis A. Siginer % 0.30 oranında oy almıştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 10:42