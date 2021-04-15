DAÜ BİR-SEN: "Rektörün üniversitemizi siyasete alet etmiş olmasını kınıyoruz!"

DAÜ BİR-SEN, 21 rektörün bir bildiriye imza atarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın siyasi pozisyonuna destek vermesini eleştirerek, "Rektörün üniversitemizi siyasete alet etmiş olmasını ve bizleri demokratiklikten ve özerklikten uzağa taşımış olmasını tüm kamuoyu önünde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) 21 rektörün bir bildiriye imza atarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın siyasi pozisyonuna destek açıklamasını eleştirdi.

DAÜ BİR-SEN, üniversitede farklı görüş ve düşüncelere sahip çalışanlar olduğunu kaydederek, "Hal böyleyken rektörün üniversitemizi siyasete alet etmiş olmasını ve bizleri demokratiklikten ve özerklikten uzağa taşımış olmasını tüm kamuoyu önünde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

DAÜ BİR-SEN'den yapılan açıklamada, üniversitelerin demokratik ve özerk bilim yuvası olması gereken yer olduğuna dikkat çekilerek, "Doğu Akdeniz Üniversitesi de bu yönde yıllardır mücadele eden bir kurumdur. Siyasete alet edilen bir üniversite için demokratik ve özerk yapıdan söz etmek mümkün değildir" denildi.

"21 üniversite rektörünün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek verdiği gündeme gelmiştir. Ne yazık ki DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da bu metinde imzacı olmuş ve üniversitemizi de ayrılıkçı bir tartışma ortamına sürüklemiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörünün bu metine tek başına imza koyması yıllardır DAÜ’de verilen demokrasi ve özerklik mücadelesine büyük bir darbe vurmuştur. Üniversitemiz kurullarında ve/veya paydaşları arasında müzakere edilmeden böyle bir metin imzalamak DAÜ’ye yakışmamıştır.

Üniversitemizde farklı görüş ve düşüncelere sahip çalışanlarımız vardır. Hal böyle iken rektörün üniversitemizi siyasete alet etmiş olmasını ve bizleri demokratiklikten ve özerklikten uzağa taşımış olmasını tüm kamuoyu önünde kınıyoruz."