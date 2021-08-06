Darp edilen Kıb-Tek çalışanı konuştu

Mağusa’da, Tüfekçi’ye ait beton şantiyesinin KIB-TEK’e olan borcu nedeniyle elektrik enerjisini kesmeye giden ve şantiyedeki çalışanlar tarafından darp edilen iki KIB – TEK çalışanından biri olan Orbay Kaya, yaşadıklarını anlattı.

Elektrik enerjisini kesme talimatını dün sabah saatlerinde aldıklarını ve listede yer alan borçlu iş yerlerinin elektriklerini kesmeye başladıklarını ifade eden Kaya, sıranın Tüfekçi’ye ait beton şantiyesine geldiğini, şantiyeye girdiklerini ve mikser makinelerinin çalıştığını görmeleri üzerine sorumlu şahsı bularak elektrik enerjisini kesmek zorunda olduklarını aktardıklarını belirtti.

“15 DAKİKA SÜRE İSTEDİ, BİZ DE İNİSİYATİF ALARAK, BORCU OLAN DİĞER İŞLETMELERE GİTTİK”

Şantiye sorumlusunun, “Lütfen bize 15 dakika süre verin, hem iş aksamasın hem de sorumlularımıza ödeme yapmaları gerektiğini bildirelim” dediğini aktaran Kaya, “Biz de anlayış gösterip inisiyatif kullandık, elektrik borcu olan diğer işletmelere gittik” dedi.

“BİR SAAT SONRA GERİ DÖNDÜK, ŞUBE AMİRİMİZİ ARADIK VE BORCUN ÖDENMEDİĞİ BİLGİSİNİ ALDIK”

Yaklaşık bir saat sonra şantiyeye geri döndüklerini ve KIB – TEK’in şube sorumlusunu arayarak, borcun ödenip ödenmediğini sorduklarını ifade eden Kaya, cevabın “Hayır, yapılmadı” şeklinde olması üzerine trafonun yanına giderek elektrik enerjisini kestiklerini belirtti.

“ELEKTRİĞİ KESMEMİZİN ARDINDAN, SORUMLU PERSONEL BİZE KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI”

Şantiyeden ayrılacakları sırada, işletmeden sorumlu personelin kendilerine hakaret ve küfür ettiğini iddia eden Kaya, sarf edilen sözlere tepki göstermeleri üzerine, şantiye sorumlusunun, arkadaşının boğazını sıkmaya başladığını anlattı.

“ARKADAŞIMIN BOĞAZINI SIKTI, BURNUMA YUMRUK ATTI”

Kaya, “Arkadaşımın boğazını sıkınca, ben de bağırarak araya girdim, arkadaşıma salladığı yumruk benim burnuma geldi. Ardından sorumlu kişi yanımızdan uzaklaştı. Ben de arkadaşımın boğazındaki tırnak izlerini görünce polisi aramasını söyledim” ifadelerini kullandı.

Elde edilen bilgilere göre önce hastaneye giderek, tedavi görüp darp raporu alan KIB - TEK çalışanları, hemen ardından polise suç duyurusunda bulundu.

EL - SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, polisi göreve davet etti.

KIBRIS POSTASI