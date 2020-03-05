Dana: Eski yönetim spor bütçesini batırdı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, sporun ita amirinin Başbakan, spor politikasını belirleyen yatırımları yönlendiren fonun yöneticisi ise kendisi olduğunu söyledi.

Mali yönden bir sıkışıklık olduğunu gizlemeyen Dana, “Bunun sorumlusu eski yönetim. 7.5 milyon TL borç bıraktılar. 5.5 milyon TL’sini ödedik. Bütçedeki parayla hem eski borç ödeyeceğiz, hem yatırım yapacağız. Bu kolay değil ama üstesinden geleceğiz” dedi.

Dana, eski yönetime atıfta bulunarak, “Bütçe dışı harcamalar yapıldı. Tek tek faturaları inceliyoruz. Bütçe dışı harcamalarla ilgili, Alkan Değirmencioğlu aleyhine suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Dana ayrıca, mevcut müdür Mehmet Özbilgehan ile bir sorunu olmadığını belirterek, “Sorumluluklarımız farklı. İkimiz de sorumluluk alanlarımız içerisinde uyum içinde görev yapıyoruz” dedi.

İşe alımlarla ilgili talebin Milli Piyangolar Birimi’nden geldiğini de anımsatan Dana, yönetim kurulunda oy çokluğu ile karar alınması aşamasında olduklarını, kendisinin henüz ayırt edici oyunu kullanmadığını vurguladı.

Dana haber Kıbrıs’a şu açıklamaları yaptı:

“Borç bırakıp kaçtılar, biz ödedik”

Dörtlü koalisyon döneminde 7.5 milyon TL borç bırakıldı ve gidildi. Bu 7.5 milyon TL'nin 5.5 milyon TL'sini bu yönetim ödedi. Tasarruf tedbirleri, gerekli denetimlerle, kalan borç 1 milyon 571 bin TL. Bu kalan borç da iki kalemde. Biri bakım onarım, sahalarla ilgili. Bir de alınan bahçe malzemeleri.

Başka da borç yok. 2020 bütçesi geçen hafta açıldı. Bu bütçeden, bakım onarım kalemi 1 milyon 250 bin TL. Biz hem borç ödemek, hem de var olanın bakımını yapmak zorundayız. Alacağı olanlara da bildirdik, hemen borcu ödeyecek halimiz yok. Alacaklılar bunu makul karşılıyor, zira her ay ödeme yapılıyor.

“Ödemelerde sıkıntı…”

Bütçe açıldı, ödemeler başladı ve sıkıntı da yaşandı. Ama ne bu benim HP ile ne de Başbakan ile bir kavga. Benim görevim Başbakana, doğru adımları atmasını sağlamaktır. Borçlardan dolayı sıkıntı var, 2020 kalemimiz sadece 1 milyon 250 bin TL. Borç 1 milyon 520 bin TL. Bunu da planlıyoruz. Bu planlamada hiçbir sorun yoktur.

Önümüze çıkan işler, ihale yöntemi ile yapılacak, siteden duyurusu yapılacak. Yönetim kurulunda seçilen ve atanan arkadaşların bir husumeti, görüş ayrılığı yoktur. Alacaklıların bir kısmı baskı yapıyor ve bu bizi bunalttı, sorunlar yaşıyoruz. Hem iş yapacağız, hem borç ödeyeceğiz.

Çim ekeceğiz, ihaleye çıkacağız, bunun için bir ödeme planına ihtiyaç vardır. Başbakan, talimat verebilir. İta amiri odur. Bize düşen de bu talimatları yerine getirirken, doğru karar alınmasına da yardımcı olmaktır.

Sorun, bir önceki hükümetin yasa dışı, usulsüz, vergi kanunlarına aykırı bütçe kalemlerini bitirip, üstüne de 7.5 milyon TL borç bırakan eski yönetim kurulu ve müdürdedir sorun.”

“Özbilgehan ile sorunum yok..”

“Benim, Mehmet Özbilgehan ile bir sorunum yok. Onun bir cari bütçesi var. Bu, dairenin ihtiyaç duyduğu bütçedir. Ne sorgularım, ne işine karışırım.

İkinci bütçe fon bütçesidir. Onun başında da benim. Diğer üyelerden farklı bir pozisyonu yok yönetim kurulunda. Ben her harcamayı Mehmet beyin de bilgisine getiriyoruz.

Ama yetki, Yönetim Kurulu'ndadır. Oy birliği, oy çokluğu olabilir ama bu fon yönetiminin başkanı benim.

“Etik sorun olabilir, buna şura karar verir”

“Yönetim Kurulu üyesini personel yaptık, sonra yönetim kurulunda kalmaya devam etti. Bunun yasal bir engeli yok. Etik olarak tartışılıyor ama, seçimle gelen birine, biz yönetim kurulundan istifa et mi diyeceğiz? Şura'da seçilen bir arkadaşımız. Etik mi değil mi? O başka bir olay”

“Ayırt edici oy kullanmadım”

İşe alımla ilgili bir tartışma var. Piyangoşlar Birimi’nde iki kişi emekli oldu, iki kişi de cezaevine düştü. Kazı- kazanlar da gündeme geldi, orada eleman ihtiyacı var.

Oylama yaptık, istihdam için oylar eşit çıktı, ben etik bulmadığım için ayırt edici oyumu kullanmadım. Sonra kullanabilirim...

Milli Piyangolar Müdürü istihdam talebinde ısrarlı. Benden önceki yönetimlerde 17 istihdam yapıldı. Bu tartışmalar dışında da bir sorun yok. Her konu masada ve tartışılıyor.

Başbakanın beni ikaz ettiği bir konu yok. İlk kez, ihalelerle iş yapıyoruz.”

“Değirmencioğlu hakkında suç duyurusu…”

Alkan Değirmencioğlu, 7.5 milyon TL, bütçe dışında para harcadı, Yönetim Kurulu'na bilgi vermedi.

Hiçbirinde yönetim kurulu bilgisi yok. Benim dönemimde yönetim kurulunda bilgisi olmadan, adım atmadım. Mehmet Özbilgehan ile yönetim adına bir tartışmamız yok. O kendi bütçesi, ben kendi bütçemle ilgili gerekli adımları atıyoruz.

Eski faturaları inceliyoruz. Alkan Değirmencioğlu ile ilgili, bütçe dışı harcama yaptığı için suç duyurusunda bulunacağım. Geri adım atmayacağım. Bu borcun, 5.5 milyon TL'sini ödediğim halde suç duyurusunda bulunacağım.

Haber Kıbrıs