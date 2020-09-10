Dağyolu’nda trafik kazası

Girne – Değirmenlik Anayolu’nda bugün saat 08.50’de dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.
Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde bugün saat 08.50’de Ahmad Kakashehu MUSTOFA(E-22) yönetimindeki PV 659 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meğilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa KOLUKISA(E-49) yönetimindeki KY 599 plakalı aracin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.