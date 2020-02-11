"Dağ fare doğurdu"

Binlerce insanın merakla beklediği asgari ücret açıklandı. Belirlenen rakama tepki gösteren işçi sendikaları masayı terk etti. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan kamuda yetkili iki sendika başkanı da belirlenen ücreti yeterli bulmadı. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “dağ fare doğurmuştur. İşçi sendikalarının atacağı her türlü adımda yanındayız” dedi. KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, “toplumun tüm kesimlerinin, asgari ücretin açlık sınırının altında olmasına ortak tepki koyması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Dağ Fare Doğurmuştur”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “Asgari ücret konusunda hükümet ile sermaye kol koladır. Bu ücret artık açlık sınırının altındadır. Bunu da yapan yine idarecilerimizdir. Hani yöneticilerimiz havadan işçiye aylık 200 TL vereceklerdi ya bunların hepsi seçim yatırımıdır. Gerçi bizim orada temsiliyet hakkımız yok ancak bu konudaki tepkimiz büyüktür. Orada yetkili sendika olan Kamu-İş’i duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Asgari ücretliye yansıtılan bu zam kesinlikle danışıklı dövüştür. Neymiş sermayeyi mi batırsınlar? Bugüne kadar yapılan vergi ya da sigorta affını yapmayın da insanlara hakkını tam olarak ödeyin diye söylüyorum. Bu durumda giden aynı gelen aynı görüntüsü veriyor. Muhalefette ya da hükümette olanlar, çalışanları ya da özel sektörü düşünmüyor. O nedenle masadan kalkmakla işçi tarafı doğrusunu yapmıştır. Bize göre dağ fare doğurmuştur. Dört toplantıdır herkesi beklenti içerisine soktular. 200 TL bu zamanda nedir ki…nAllah aşkına iki kişi yemeğe gitsin o parayı veriyorlar. Ama seçim arifesinde atmaya gelince o yapılacak bu yapılacak diyorlar. Zaten çıkardıkları aflarla da işverenleri koruma altına aldılar. Bu yapılan artış, bu hayat pahalılığında gülünç kalmıştır” şeklinde konuştu.

“Hür-İş’in Atacağı Adımlara Tam Destek Vereceğiz”

Atan, “Hür-İş’in atacağı her adıma bizler de destek olacağız. Burada çalışan eziliyor. Sermaye istiyor diye çalışan ezilecek diye bir durum yok. Eğer Hür-İş bir adım atarsa da desteğimiz tamdır” dedi.

“Açlık Sınırında Bir Ücret Belirlendi”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Çıkan sonuç bize göre, bu adada yaşayan insanların yaşam kalitesinin her geçen gün düşmesi karşısında, onu koruyucu bir ücret değildir. Sendikamızın yapmış olduğu çalışmada dört kişilik bir ailenin sağlıklı, insanca ve dengeli beslenebilmesi için tüketmesi gereken miktar için 3293 TL açlık sınırını belirledik. Yani sendikamızın yapmış olduğu açlık sınırını belirleyen çalışmada, bu açlık sınırı da dört kişilik bir aile içindir. Bu rakam şu an brüt 3600 TL ancak insanlarımızın yani özel sektör çalışanlarımızın eline geçecek rakam olan 3132 TL, açlık sınırımızın altındadır. Bakın açlık sınırı olan 3293 TL yeterlidir demiyorum, açlık sınırıdır diyorum. Yani sadece gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve sağlıklı yaşayabilmesi için gıda tüketim miktarıdır. Bunun içinde kendi yaşantısını sosyal ve kültürel yönden geliştirmesi için aktiviteler yoktur, sadece açlık sınırı için olan rakamdır” ifadelerini kullandı.

“Sendikamız İşçi Sendikalarına Destek Verecektir”

Bengihan, “Sendikamız eğer işçi sendikaları asgari ücret konusunda eylem ya da benzeri adım atarlarsa destek verecektir. Sendikamız, asgari ücret ile çalışanların yaşam kalitesinin yükselmesi, alım gücünün korunabilmesiyle ilgili her türlü eylem ve mücadelede yer almıştı ve yer de alacaktır. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinin, asgari ücretin açlık sınırının altında olmasına ortak tepki koyması gerekmektedir” şeklinde konuştu.