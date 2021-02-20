Cumhuriyet Meclisi'nin açılacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, uzun bir aranın ardından 22 Şubat Pazartesi toplanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulun gündeminde, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Meclis son toplantısını 28 Ocak’ta yaparak 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onaylamış ve ardından yapılması gereken toplantılar, devam eden Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler uyarınca Danışma Kurulu kararıyla ertelenmişti.