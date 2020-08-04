Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Genel Kurul, altıncı olağanüstü birleşimini yapacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurul’un gündeminde; Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Değişiklik Yasa Tasarısı da görüşülecek.