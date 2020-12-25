Cumhurbaşkanlığında yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerde görevden alma ve göreve atamalar Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI DAİRESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÇAĞIN ZORT OLDU

Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cenk Gürçağ 24 Aralık tarihinde bu görevinden alındı. Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü Mevkiine Çağın Zort 25 Aralık tarihinden itibaren atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI MÜSTEŞARI OKAN DONANGİL OLDU

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Gürdal Hüdaoğlu 25 Aralık tarihinde bu görevinden alındı. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mevkiine, daha önce Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Okan Donangil 25 Aralık tarihinden itibaren atandı.

Gürdal Hüdaoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde görevini sürdürdüğü için minnettarlığını aktardı, dönem boyunca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.