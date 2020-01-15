Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hükümeti Nasıl Etkileyecek?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Hükümetin iki ortağı da bu yarışta kendi adayıyla ipi göğüslemeye çalışacak. Peki bu yarış hükümeti nasıl etkileyecek ? Bu sorunun cevabını Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi’nin önemli isimleri Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne değerlendirdi. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri hükümet işlerine etki etmemelidir diye düşünüyorum” dedi. Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, “bence hükümet meselelerini artık ayrı tuttukları sürece bir sıkıntı çıkmaz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hükümet İşlerine Etki Etmemelidir”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri hükümet işlerine etki etmemelidir düşünüyorum. Bizim sistemimizde yürütmede Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı vardır. Bakanlar Kurulu’nun yürütmedeki başı Başbakan’dır. Farklı iki partiden aday olsa da sonuçta bu demokratik haktır. Cumhurbaşkanlığına her iki partinin de başkanı doğal olarak aday olabilir. Ancak günün sonunda Cumhurbaşkanlığı yine yürütmede olan bir mevkiidir. İki isimden birinin Cumhurbaşkanı seçildiğini düşünün, partileri de koalisyonda, dolayısıyla bu anlamda bir uyumsuzluk olacağını düşünmüyorum” dedi.

“Propaganda Ve Seçim Dönemleri Hassas Dönemlerdir”

Hasipoğlu, propaganda ve seçim dönemleri hassas dönemlerdir. O dönemlerde her iki aday da dikkatli olmalıdır. Bu 2-3 aylık dönemi kazasız belasız atlatmaları gerekir. Zaten her iki partinin genel başkanının da duyarlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta ortada bir koalisyon ortaklığı var, buna dikkat edilirse bir sorun olmayacaktır. Başka konularda bir sıkıntı olmazsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı bir sıkıntı olmaz” ifadelerini kullandı.

“Bence Hükümet Meselelerini Artık Ayrı Tuttukları Sürece Bir Sıkıntı Çıkmaz”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, “bence hükümet meselelerini artık ayrı tuttukları sürece bir sıkıntı çıkmaz. Devlet ve hükümet işlerinin normal bir şekilde yürütülmesi lazım. Tabii büyük bir yapısal değişiklik içeren bir icraat yapılamayacağı kesin. Nisan’a da kısa bir süre vardır. Bu dönemde ivediliği olan yasaların çıkarılmasından geri durulmaması gerekiyor. Şu anda ülkenin birçok sıkıntısı vardır. Ekonomik, altyapı ve yapısal anlamda. Mali anlamda elimize imkân geçtiği doğrultuda öncelikler belirlenip bunların giderilmesi gerekir. Mesela yollardaki öncelikli problemler; güvenlik ve tamiratla alakalı. Sağlıkta öncelikli konular varsa onlar da giderilmeli. Mevcut hükümetin, elindeki imkânlar doğrultusunda bu sorunların aşılması gerekir” diye konuştu.

“Serbest Bırakılan Paranın Da İvedi Şekilde Kullanılması Gerekiyor”

Manavoğlu, “protokol konusunda geçen sene Türkiye’den gelen miktarın bir kısmını biliyorsunuz. Türkiye’den gelen paranın bir kısmı Ziraat Bankası’nda durur. Bu paranın kullanımı serbest bırakılmamıştı. Altyapı ve reel sektörle alakalı bir durumdu bu. O sıkıntının aşılması konusunda KKTC Maliyesi’ne aktarılması konusunda orda işlem yapıldığı, Sayın TC Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği söyleniyor. Bu serbest bırakılan paranın da ivedi şekilde kullanılması gerekiyor. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde çok kolay değil geleceği şekillendirecek bir planlama yapmak… Çünkü Nisan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi vardır. Bence ülkenin sıkıntılarını giderme açısından birçok adım da atılabilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.