Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Son günlerde hastane ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara değinen Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, Covid dışı olan vakalarla ilgili hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Burhan Nalbantoğlu’nun sadece Covid-19 vakalarının bakıldığı bir hastane gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Bakan Pilli, bu söylemlerin tamamen maksatlı olduğunu, hastanenin tam donanımlı bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Pilli, Covid-19 vakalarının tomografilerinin dahil Pandemi Merkezinde bulunan ayrı bir tomografi cihazı ile çekildiğini, Covid dışı vakalar için gerekli tüm koşulların sağlandığını, halkın Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden sağlık hizmeti almasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, herkesin gönlünün rahat olması gerektiğini dile getirdi.

Bugün ayrıca esnafı ziyaret ederek dışarıda alınan kurallara uyulup uyulmaması konusunda incelmelerde bulunduğunu belirten Bakan Pilli, halkımızın ve iş yerlerinin kurallara uyduğunu gözlemlediğini kaydetti.

“Cumhurbaşkanından Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasası konusunda ivedi dönüş bekliyoruz”

Bakan Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasası’nın Meclisten geçtiğini, Perşembe günü 3.üncü okunmasının ardından Cumhurbaşkanı onayından geçerek resmi gazetede yayınlanacağını, bu konuda Cumhurbaşkanının hassasiyet göstereceğinden emin olduklarını, Pazartesi günü Cumhurbaşkanından ivedi bir dönüş beklediklerini söyledi.

Önümüzdeki haftadan itibaren yasa çerçevesinde denetimlerin sıkılaşacağını belirten Bakan Pilli, şunları kaydetti;

“Denetimleri sıkılaştırmakta kararlıyız ancak amacımız insanlara ceza kesmek değil, halkın sağlığını korumaktır.

Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın sağlığını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Kurallara uymayanlarla ilgili cezaların uygulanmasında kararlıyız.

Tüm dünyada vakalar artış göstermektedir. Gerekmedikçe yurt dışına ve Güney Kıbrıs’a gidilmemesi, 65 yaş üstünde olanlar ve kronik vakaların kalabalık ortamlarda bulunmaması, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uyulması önem arz etmektedir.

Önümüzdeki günlerde rastgele testler artarak devam edecektir. Pozitif vakalarla ilgili temaslı takip ekibimiz aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Tüm sağlık çalışanları da özveri ile salgın sürecinde çaba sarf etmeye devam etmektedir.

Kurallara uymaya devam ettiğimiz sürece bu salgını hep birlikte atlatacağımızdan, duyarlı halkımızın bizlere destek vereceğinden kuşku duymamaktayım.”