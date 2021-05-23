Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti.