Cumhurbaşkanı Tatar, Siyasi Partilerle Yeniden Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle yeniden görüşüyor.

TAK muhabirinin Cumhurbaşkanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 14.00’te UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 14.45’te CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve 15.30’da ise HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin ile görüşecek.

Tatar ayrıca yarın saat 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12.00’de DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 12.30’da da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın şimdiye kadar yeni hükümeti kurma görevini verdiği UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ve ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu çalışmalarında sonuca ulaşamamış ve görevi iade etmişti.