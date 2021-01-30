Cumhurbaşkanı Tatar Sağlık Çalışanları İle Zoom Bağlantısıyla Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Devlet ve Acil Durum Hastanesinde görevli sağlık çalışanları ile zoom bağlantısı ile online görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tatar şu paylaşımda bulundu;

Devlet ve Acil Durum Hastanemiz’de büyük bir özveriyle en zor şartlarda çalışan ön cephedeki sağlık çalışanlarımıza zoom bağlantısı ile seslenerek, birlik ve beraberliğimizi koruyarak halkımıza yapılan hizmetlerin KKTC sağlık sistemi adına ne kadar önemli olduğunu vurguladım ve teşekkür ettim. Bu pandemi süresince büyük bir fedakarlık ile çalışmalarının sürdüren Doktorlarımızı, hemşirelerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı kutlarım.