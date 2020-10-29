Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’nin yerli otomobili “Günsel B9” ile test sürüşü gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’nin yerli otomobili “Günsel B9” ile test sürüşü gerçekleştirdi
banner23

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in direksiyonuna geçerek, üniversite kampüsündeki GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test etti. 

Test sürüşünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti.

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu başarıya imza atan Günsel ailesini tebrik ederken, Günsel de Tatar’a yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İskele’de inşaatta kavga: Yaralılar var
İskele’de inşaatta kavga: Yaralılar var
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18