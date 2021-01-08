Cumhurbaşkanı Tatar KİÜ’yi ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne yaptığı ziyarette çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs ile KKTC arasında sürdürülen Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam ettirilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Müzakerelerde eşit, egemen iki devletli çözüm konuşulacaksa masaya oturacağım, eğer kaldığı yerden devam etmesi konusunda ısrarlı olunursa, müzakerelere katılmayacağım” dedi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, KİÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, KİÜ akademik kadrosu ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) eğitim sistemi ve pandeminin üniversitelere etkisi gibi konuların masaya yatırıldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne (KİÜ) daha önce de ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KİÜ’nün bulunduğu bölgenin ayrıcalıklı bir konumda olduğunu, KİÜ’nün de fiziki yapısıyla bu bölgeye değer kattığını kaydetti.

KKTC’de üniversite eğitimi almanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin üniversite sektöründen beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, şöyle dedi: “KKTC, tarihiyle, kültürüyle, çağdaş yaşamıyla öğrenciler için bir cazibe merkezi. KKTC olarak eğitim sektöründen beklentilerimiz yüksek. Bu anlamda İlim Üniversitesinin de ilime ve bilime önemli ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Akademik kadrosuyla, çalışanlarına, öğrencilerine verdiği değerle çok ayrıcalıklı bir ortam olduğunu düşünüyorum. Eğitim seviyenizin iyi olduğunu, KİÜ’nün çalışmaları ve performanslarından çok memnun kaldığımı, KİÜ’de görev yapan akademisyenlerin de üst düzey ve kaliteli hocalar olduğunu söylemek istiyorum.

Burası gerçekten çok güzel bir kampüs. Şu an hem online ve hem de yüz yüze eğitimlerin devam etmekte görmekteyim. Çok mutlu oldum. Pandemi geçecek ve yüz yüze eğitime geçilecek. Görüyorum ki KİÜ çok güzel imkanlarla eğitime devam edecek. Bu ortamda eğitim alabilmek bir ayrıcalıktır. Sizlerin meseleleri bizlerin meseleleridir İnşallah bu pandemi son bulur, uçak ve gemi seferlerimiz aralıksız başlar ve öğrencilerimiz gelir. Buradan öğrencilere de sesleniyorum; Kıbrıs’ın en güzel yerinde, tarihi Girne’de çok güzel yere sahip bir üniversiteye sahip olduklarını duyuruyorum.”

“BM YETKİLİLERİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİMİZLE İLGİLİ AKSİ GÖRÜŞ BEYAN ETMEDİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Kıbrıs sorununda izleyecekleri yolla ilgili açıklamalarda bulundu.

Crans Montana’da yapılan görüşmelerin kaldığı yerden devam ettirilemeyeceğini, eğer müzakerelerin kaldığı yerden devamı konusunda ısrarlı olunursa, müzakerelere katılmayacağını ifade eden Tatar, müzakerelere eşit, egemen iki devletli çözümü görüşmek üzere masaya oturacağını ve bu zeminde devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ayrıca, Birleşmiş Milletler üst düzey yetkisi ve Birleşmiş Milletler genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Özel danışmanı Jeane Holl Lutte’nin seçimden sonra iki kez Kıbrıs’a geldiğini, kendisinin önerisi olan; eşit, egemen iki devletli çözümün aleyhinde davranılmadığını, aksi görüşlerin beyan edilmediğini kaydetti. Tatar, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile hemfikir olarak el ele, kol kola birlikte dayanışma içinde hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

ARSLANBAŞ: “ADAYA 15-20 BİN ÖĞRENCİ GETİREBİLECEK GÜCÜMÜZ VAR”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ardından söz alan KİÜ Mütevevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, KİÜ olarak KKTC eğitim sistemine kattıkları değerlerden söz etti. Pandemi dönemini en başarılı şekilde atlatan üniversite olduklarına dikkat çeken Arslanbaş, 2-3 otobüsle öğrencilere erzak dağıtımı yaptıklarını belirtti. “Yeni dönemde sizlerle beraber KKTC’ye katkı sağlayacak, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Mühendislik Fakültesi diğer farklı kadrolarımızla sesimizi duyurmaya çalışacağız. Artık KKTC, Türk Cumhuriyeti’nden başlayarak Avrupa’ya açılacak bir perspektife ulaştı. Ben hem şahsım hem üniversitem hem de akademisyen arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Onursal Başkanımız Sn. Doç. Dr. Mustafa Aydın hocamızın da size selamlarını iletiyorum” diyen Arslanbaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim için 8-9 bin öğrenci yeterli değil. Biz daha önce raporumuzda da belirttik, bizim adaya 15-20 bin öğrenci getirebilecek gücümüz/kapasitemiz var. Şu an ruhsatımız çıktı, karşı tarafa yeni bina yapılacak, inşaat başlatılacak. Zeytinlerimizi başka yere taşımak kaydıyla kampüsümüzü inşa edeceğiz.”

KİÜ’de derslikleri, laboratuvarı ve Sağlık Uygulama Merkezi’ni gezen Ersin Tatar, KİÜ’nün kardeş kuruluşu olan İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’la da telefonla görüştü.

KİÜ’de eğitim gören yabancı öğrencilerin sevgi seliyle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerle fotoğraf çektirerek şunları söyledi: “Sizlerle görüştüğüme çok memnun oldum. Hepinize başarılar diliyorum. Üniversitenizi gezdim, imkanları ile hocalarıyla burası çok güzel bir yer. Diğer arkadaşlarınızı da en yakın zamanda buraya, Kıbrıs’a bekliyorum. Kendinize iyi bakın...”