Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu Başkanı Hüseyin Yeten ve Dernek Asbaşkanı Kaan Kutlay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu Başkanı Hüseyin Yeten ve Dernek Asbaşkanı Kaan Kutlay’ı kabul ederek görüştü.

Satrancın bir spor olmasının yanı sıra dünya tarafından önemli kabul edilen bir disiplin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, satrancın medeni ülkelerde zihinsel gelişim adına oldukça rağbet gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, satrancın, bireylere strateji ve öngörü gibi yetenekler kazandırdığını söyleyerek, özellikle genç bireylerin kendini geliştirmesi anlamında satrancın oldukça yararlı bir disiplin olduğuna dikkat çekti.

“SATRANCA GÖSTERİLEN İLGİ MEMNUNİYET VERİCİ”

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak satranç gibi faydalı bir uğraş içerisinde olmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de diğer spor dalları gibi, satrançta da önemli sayıda kulüp ve sporcunun lisanslı olarak mücadele ettiğinin altını çizerek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“ÖNEMLİ BAŞARILAR…”

Haksız ambargo ve kısıtlamalara rağmen, satrançta önemli başarılara imza atıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu’na bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, diğer spor branşlarına olduğu gibi, satranca da imkânlar ölçüsünde gerekli desteğin verilmeye devam edeceğini söyledi.

“KKTC’NİN GELİŞİMİ SÜRECEK”

Konuşmasının devamında yükseköğretim sektörünün barındırdığı potansiyele de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda gelişiminin süreceğinin, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda onurlu bir şekilde var olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hüseyin Yeten de derneğin faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.