Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamaları Azerbaycan'da sevinçle karşılandı

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Başkanlığı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan için ifade ettiği açıklamaları resmi internet sayfasından duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Orhan Hasanoğlu Başkanlığındaki bir heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığına bağlı cemiyyeti yönetim kurulu üyelerinin ziyareti sırasında Sayın Ersin Tatar Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ’da elde ettiği zaferi kutladı. İki kardeş ülke arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bundan sonraki çalışmalarda daha iyi karşılıklı ilişkilerin kurulması adına çalışmalar gerçekleştirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ziyareti Azerbaycan basında manşet haberi olurken Azerbaycan Devlet Diaspora Bakanlığı da haberi resmi sayfasında yayımlayarak Ersin Tatar ile iş birliğine hazır olduklarının mesajını vermiş oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkı bundan sonra iki kardeş halk arasında ilişkilerin ilerleyeceğine ve ileriki zamanlarda Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını tanıyacağına inanmaktadırlar.