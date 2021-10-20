Cumhurbaşkanı Tatar: Hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclisin bir uzlaşıyla seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, en doğu şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce meclisin takdiriyle seçim tarihin belirlenmesi benim de tercihimdir. Esas olan halka hizmet, hükümetin bu süreci en iyi şekilde yönetmesi” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün ve bugün siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün ve bugün mecliste temsil edilen partilerle görüştüklerini ve bu sürecinin nasıl yönetileceğini ele aldıklarını belirterek, Anayasaya atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanın 60 gün içinde bir hükümet oluşturulamaması halinde, seçim tarihi konunda meclise öneride bulunabileceğini, anımsattı.

“26’YI BULABİLECEĞİNİ SÖYLEYEN OLURSA BUNU YENİDEN DEĞERLENDİRMEM GEREKİR”

Ancak bunu tercih etmediğini, Meclis’in bir uzlaşıya vararak bir tarih belirlemesinin çok daha sağlıklı olacağını düşündüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “hükümet kurma görevi vermeyi düşünmüyorum, kimsenin şu anda 26 güvenoyu alacak şekilde bir hükümet oluşturabileceğini düşünmüyorum. Onun için de şu anda kimseye hükümeti kurma noktasında bir yetki vereme pozisyonunda değilim. Tabi ki 26’yı bulabileceğini söyleyen olursa bunu yeniden değerlendirmem gerekir. Ancak yaptığım temaslarda böyle bir durum olmadığını görüyorum” dedi.

Farklı kurum kuruluşlarla temaslarını sürdüreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclisin bir uzlaşıyla seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söyledi.

“ÜLKENİN ÇARKLARININ DÖNEBİLMESİ İÇİN YAŞANAN SIKINTININ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREK”

Ülkenin bir seçime doğru yaklaştığının ortada olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bütçe dönemine girildiğini, Meclisin Baklanlar Kurulu’ndan bütçeyi geçirmesi, komitelerde görüşülerek, Meclise sevk etmesi ve yıl sonuna kadar bütçenin geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bütçe çalışmalarının önemine işaret ederek, ülkenin çarklarının dönebilmesi için yaşanan sıkıntının bir an önce çözülmesi gerektiğini, ancak bütçe çalışmalarının seçimden sonraya kalması gibi bir durumun ortaya çıktığını kaydetti.

Nisap olmadığına göre bütçenin Meclis’ten geçmesinin mümkün olmadığını, şu anda seçime gidecek partilerin bütçeyi sağlıklı bir şekilde görüşmelerinin mümkün görünmediğini, dolayısıyla bunun bile bir seçimin gerekliliğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,” bütçenin geçmesi ne kadar uzarsa ülke sıkıntıya girer” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünyada bir kriz ve pandemi koşulları devam ederken, KKTC’nin bu süreci iyi idame ettiğini düşündüğünü dile getirerek, çok kötümser olmamak gerektiğini söyledi.

“SİYASİ İSTİKRARSIZLIK BİR TALİHSİZLİK”

Siyasi istikrarsızlığı bir talihsizlik olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle konuştu:

“En doğu şekilde seçime gidilmesi, memleketin hayrına. Yüce meclisin takdiriyle seçim tarihin belirlenmesi benim de tercihimdir. Esas olan halka hizmet, hükümetin bu süreci en iyi şekilde yönetmesidir.”

Seçim yasaklarının henüz başlamamasına rağmen, herkesin sorumluluğun bilinci içinde hareket etmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu anlayışın geliştiğine inanç belirtti.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİYLE HAFTAYA GÖRÜŞECEK

Önümüzdeki hafta bağımsız milletvekilleriyle de görüşeceğini, tekrar bir tur yapıp yapmayacağını ona göre değerlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile de sürekli istişare içinde olduğunu, 60 gün dolmadan sürecin nereye gideceğinin belli olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.