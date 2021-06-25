Cumhurbaşkanı Tatar, bugün BM Genel Sekreteri Guterres görüşme ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Görüşme, Kuzey Kıbrıs saati ile 12.20’de başlayacak.

Tatar, Kıbrıs konusunda resmi bir görüşme başlayacaksa, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tanınması gerektiğini yineledi. Hiçbir zaman dayatma ve empoze bir çözümü kabul etmeyeceklerini vurgulayan Tatar, “Guteres’ten beklentimiz bize hakkımzı vermesi ve adaletli davranmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, zemin oluşturma hedefindeki gayrı resmi görüşmelere ise hazır olduğunu vurguladı. Tatar, Kıbrıs Türkünün eşitliğini korumak noktasında çok büyük mücadeler verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyleyerek, iki eşit devlet temeli olmadıkça Kıbrıs’ta bir anlaşmanın sağlanamayacağının açık ve net bir çekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Brüksel’de BM Genel Sekreteri ile ikili bir görüşme gerçekleştireceğini duymalarının ardından, BM Genel Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a “bu durumdan duydukları rahatsızlığı” dile getirdiklerini ifade eden Tatar, “Sayın Lute’a Genel Sekreter’in, mutlaka benimle de ikili bir görüşme yapması talebimizi ilettik. Ardından, kendisi derhal Sayın Genel Sekreter ile temasa geçti ve bize New York’tan davet geldi” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak görüşmede, konuşulacak şeylerin belli olduğunuda ifade etti.

“Biz halen aynı noktadayız. Cenevre’de ortaya koyduğumuz 6 maddenin ilk maddesi nettir. Ancak eşit statünün kabul edilmesiyle resmi müzakere sürecine geçeriz. Anavatan Türkiye’nin de bu konuda tam desteğini görüyoruz. Bizim siyasetimiz kesin ve nettir eğemen eşitliğimizin ve uluslararası eşitliğimizin tanınması.”

Tatar, ikinci bir gayrı resmi görüşmeye açık olduklarını, gayrı resmi toplantıların, resmi toplantılar için ortak bir zemin arayışı olduğunu anlatarak Guterres’in, Cenevre’de gerçekleşen gayrı resmi toplantının sonuç bildirgesinde ortak zeminin henüz bulunamadığını ifade ettiğini ve sonuç bildirgesini okurken, hem Kıbrıslı Rumları hem de Kıbrıslı Türkleri tatmin ederek, iki tarafın taleplerini de aktardığını kaydetti.