Cumhurbaşkanı Tatar: Biden’ın tarihi gerçekleri saptıran açıklamasını kınıyorum

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını sözde ‘soykırım’ nitelendirmesini kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar: Biden’ın tarihi gerçekleri saptıran açıklamasını kınıyorum
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Açıklamayı kabul edilemez bulan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Biden’ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum” dedi.

“SİYASİ AMAÇ UĞRUNA…”

Türk Ulusunun bulunduğu her coğrafyada azınlıkları koruduğunu, her türlü hak ve özgürlüklerini sağladığına dikkat çeken Tatar, “Siyasi amaçlar uğruna asil Türk Milletinin şanla şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanlar, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adasında Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yılları arasında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakmalıdırlar” diye konuştu.

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