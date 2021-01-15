Cumhurbaşkanı Tatar: Aşılama, turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kovid-19 aşısı oldu. Korona virüse karşı Çin şirketi Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısının dün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye gönderilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs’ta aşılama başladı. Bu çerçevede, ilk aşı, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapıldı. Tatar’ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de CoronaVac aşısı oldu. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyada aşı sıkıntısı yaşandığına değinerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile dün sabah ülkeye gelen 20 bin aşıyla Kuzey Kıbrıs’ta aşılamanın bugün başladığını kaydetti.

Tüm halkın aşılanması ve tekrar normal hayata dönülmesi için büyük bir fırsat yakalandığını belirten Tatar, “Bu aşıları bize büyük bir özveri ve fedakârlıkla, belki biraz da kendi halkından tasarruf ederek gönderen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve tüm Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür etmek istiyorum” dedi. KKTC’nin Kovid-19 ile müstesna bir mücadele verdiğini ifade eden Tatar, komşu ülkelere göre olağanüstü bir başarı yakalandığını anlattı. İş hayatında büyük sıkıntılar yaşandığını ancak sağlığın en iyi şekilde korunduğunu anlatan Tatar, halka salgın süresince gösterdikleri özveri ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Sağlık Bakanı ve tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Tatar, “Bu mücadelenin sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği yeri yakalayıp yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AŞIMIZ BAŞARILIDIR”

Tatar, bir an önce, sevkiyata ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı aşı planlamasına göre tüm halkın aşılanmasını temenni etti. CoronaVac aşısının başarılı bir aşı olduğunu vurgulayan Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti bunun çalışmasını yapmıştır, kendi halkına verirken bizi de unutmamış ve buraya ulaşmasını sağlamıştır. Bunun önemi çok büyüktür. Ben şu anda aşı olmuş biri olarak çok iyi hissediyorum. Hiçbir çekinceye mahal yoktur” dedi. Salgın süresinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Tatar, hastaların da acil şifa bulmasını temenni etti. Tatar, İngiltere’de 100’den fazla Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybetmesinde duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. “AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN

GELECEK AŞILARDAN DA ELBETTE ALACAĞIZ”

Avrupa Birliği’nden Kuzey Kıbrıs’a gelecek aşılarla ilgili de konuşan Tatar, “Biz Avrupa Birliği’nden gelecek aşılardan da elbette alacağız. Bu konuda polemik yaratmak doğru değildir. Bu iş sağlık işidir, insani bir meseledir. Dolayısıyla en erken zamanda tüm insanlarımızın aşılanması suretiyle normal hayata dönmek, ekonomimizi toparlayabilmek gönlümüzden geçendir” ifadelerini kullandı.