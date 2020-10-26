Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'da

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile beraberindeki heyeti, Ankara’ya varışında, askeri törenle ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarına, Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Karşılama Töreni ile karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar, saat 16.15'te (Türkiye saatiyle 17.15) baş başa görüşme yapacak, ardından saat 17.15’te (18.15) ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkileri; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulacak.