Cumhurbaşkanı Tatar: 1974 öncesine dönülemez

Bugün Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 57’inci yıldönümü.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi dolayısı ile mesaj yayımlayarak, “tüm dünya üzerimize gelse de 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz” vurgusu yaptı.Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilmeyeceğini bir kez daha vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının onuru, şerefi, özgürlüğü ve bağımsızlığı için toprağa düşen şehitleri rahmet ve minnetle andı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 19 Mart Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi vesilesiyle mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele ve direniş tarihinin en önemli safhalarından biri Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümü olduğunu belirterek, bu direnişin, direnişte toprağa düşen aziz şehitlerin ve yaşanan acıların unutulamayacağını kaydetti. Tatar mesajında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla işgal eden Rum tarafını “Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti olarak kabul eden” BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli siyasi ve haksız kararından cesaret ve güç olan Rum Yönetimi, Türk direnişini ve halkımızı yok etmek için çok büyük bir saldırı başlatırken, bu saldırıların hedefinde Gaziveren ve Çamlıköy de vardı. Bu saldırılara karşı büyük bir direniş gösterilirken, halkımızın evlatları Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemek için toprağa düştü. Bugün, kendi vatanımızda, kendi devletimizde, özgür ve bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanı, devleti, özgürlük ve bağımsızlığı dün olduğu gibi sonsuza dek asla ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Anavatan Türkiye’nin her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ifade den Tatar, Kıbrıs Türk halkının Rum’un azınlığı olmayacağını, Vatan bilinen bu topraklarda İstiklal Marşı ve Ezan sesinin susmayacağını, bayrağın gönderden inmeyeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı, mesajını, “tüm dünya üzerimize gelse de 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının onuru, şerefi, özgürlüğü ve bağımsızlığı için toprağa düşen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Vatan ve halkımız size minnettardır. Ruhlarınız şad olsun” ifadeleri ile tamamladı.