Cumhurbaşkanı'ndan sonra Başbakan da kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Berilsu Meral’ı kabul etti.

Başabakan Tatar, önemli olanın başarıyı elde etmek olduğunu vurgulayarak, devleti yönetenler için böyle öğrencilerin yetişmesi ve bu başarılara imza atmasının önemine işaret etti.

Çalıştıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dünya liginde başarılar olabileceğini belirten Başbakan Tatar, Berilsu Meral’ı, öğretmenlerini ve ailesini kutladı.

Başbakan, “Her zaman doğrunun yanındayız. Bu konuda hiçbir üzüntünüz olmaması lazım. Halkımız sizinle beraber. Yüksek tahsilinize en iyi şekilde devam etmenizi, iyi bir meslek edinmenizi, memlekete hayırlı işler yapmanızı ve dolayısı ile başarılı olmanızı temenni ediyoruz. Olacağınıza da yürekten inanıyorum. Sizlere başarılar dilerim” dedi.

Hangi meslek seçilirse seçilsin önemli olanın başarılı olmak olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, Berilsu Meral’ın da en doğru kararı vereceğine inandığını söyledi.

Başbakan Tatar, Berilsu Meral’a başarılara koşması dileğiyle ayakkabı hediye etti.