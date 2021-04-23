Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan 23 Nisan mesajı: “Şimdi, milli şuurun beyne yerleşme zamanıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT ekranlarına bağlanarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu ülkede bizim büyüklerimiz çok büyük sıkıntılar yaşadı. İngiliz dönemi yaşandı, sonra Rumlarla bir süre birlikte yaşadık. O süreçlerde Türk bayrağını göremezdiniz. Tek bir binada Türk bayrağı varmış, o da Türkiye Elçiliği’nde. Talebeler, bayrak görmek için elçilik önüne giderlermiş” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği başarılar neticesinde TBMM’nin kurulduğunu ve bugünün çocuklara armağan edildiğini ifade eden Tatar, “Biz, KKTC’de Türk ulusunun kopmaz bir parçasıyız. Türk olmakla övünüyoruz. Türk kimliği ve milli şuurunun yetişmesi noktasında, Eğitim Bakanımız Olgun Amcaoğlu’nun yürüttüğü çalışmaları kutlamak istiyorum. Olgun Amcaoğlu, yeniliklere imza atmaktadır” şeklinde konuştu.

Çocuklara seslenen Tatar, “İyi eğitimler alınız, öğretmenlerinizle iyi münasebetler kurunuz. Geçen 23 Nisan’da da pandemi vardı. Ben o zaman Başbakandım ve çocuklarımıza ‘Zoom’ vasıtasıyla ulaşmıştım. Bugün yine pandemi var ama inşallah gelecek yıl bitecek” dedi.

Çocuklara seslenişini sürdüren Tatar, “Kendinizi korumaya özen gösteriniz, aldığınız eğitime önem veriniz. Şimdi, milli şuurun beyne yerleşme zamanıdır. Türkçeyi asla ihmal etmeyin, çok zengin bir dildir. Yeni kelimeler öğrenin, düzgün cümleler kurmaya çalışın. Unutmayın ki başınızda KKTC devleti vardır. Türkiye’nin desteğini alan bir KKTC” ifadelerini kullandı.