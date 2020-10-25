Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Ankara’ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştireceği ziyaret için yarın öğle saatlerinde adadan ayrılacak. Tatar’a, Ankara ziyaretinde eşi Sibel Tatar eşlik edecek.

Ziyaretle ilgili TC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar’ın Ankara’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkileri; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Tatar’ın, salı günü ülkeye geri dönmesi bekleniyor.

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