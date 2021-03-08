Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ünal Üstel'den, kadın sağlık çalışanlarına karanfil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ni (Pandemi Hastanesi) ziyaret ederek, kadın sağlık çalışanları ile buluştu.

Her iki hastanede de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiyle en ön safta mücadele eden tüm sağlık çalışanı kadınları tebrik ederek, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Konuşmaların ardından Tatar ile Üstel, kadın çalışanlara karanfil dağıttı; anı fotoğrafı çekildi.

Kıbrıs Postası