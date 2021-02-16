Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Halil Onalt için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doktor Halil Onalt ve 68 yaşındaki H.E.'nin vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tatar, mesajında şunları kaydetti: "Her geçen gün artırılarak alınan tedbirlere rağmen Koronavirüs pandemisi ile mücadelede meslek hayatını İstanbul’da idame ettiren Doktor Halil Onalt ve ülkemizde tedavi görmekte olan bir vatandaşımızın daha hayatlarını kaybetmeleri bizleri derinden üzmüştür. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

Tatar ayrıca vatandaşların kişisel tedbirlere azami hassasiyeti göstermelerinin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekerek, "Sağlık çalışanlarımızın gayretleri ve halkımızın tedbirlere riayeti ile bu salgına karşı başarılı olacağımıza olan inancımı yinelerim" dedi.