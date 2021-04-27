Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve heyetleri Cenevre’ye ulaştı.

Tatar, bu sabah saatlerinde Ankara’daki ziyaretini tamamlayarak Çavuşoğlu ve heyetiyle birlikte Türkiye’den yola çıkmıştı. 

Ankara’da çok olumlu görüşmeler yaptıklarını söyleyen Tatar, bugün saat 17.00'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ilk görüşmesini yapacak. Cumhurbaşkanı Tatar'a müzakere heyeti de eşlik edecek.

Gerçekleştirilecek görüşmenin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis de BM Genel Sekreteri ile saat 19.00'da görüşecek.

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