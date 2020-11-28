Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Bir an önce hükümetin kurulması ve hizmetlerin devamı için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkın her zaman içinde olmaya devam edeceğini belirterek, önemli olanın ülkenin iyiye gitmesi olduğunu, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin yakınlaştığını ve Türk dünyasından güzel mesajlar geldiğini belirtti.

Tatar, “Rum tarafına verilen mesajlar ve Maraş’ın açılımı, istikrar ve geleceğe umutla bakabilme ve insanlarımızın özgüveni...Biz bunları söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu sabah Girne’de vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, en yakın bir tarihte hükümetin kurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Eğer Milletvekilleri ülkemizi düşünüyorlarsa, ülkeye hizmeti esas olarak kendi görevleri kabul ediyorlarsa, verdikleri yemine bağlı olarak, hele bu günlerde bu meselenin daha fazla uzamaması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın dün akşamki açıklamasında “üç gün daha uzattım” demesinin bir anlamı olmadığını ve bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı. Meclis’te bütçenin beklediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bütçe geçmeden ülkenin yönetilemediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye ile ilişkiler, Kıbrıs konusundaki gelişmeler, yakın tarihte yabancı misyonların gelip gitmesi gibi konuları hükümet kanalı ile istişare ederek Cumhurbaşkanlığı makamında yönetmek en doğrusudur. Dolayısıyla bir an önce hükümetin kurulması ve hizmetlerin devamı için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Her zaman memlekete hizmet, birlik ve beraberlik içinde gücümüzü muhafaza edebilmek ve ülkeye güzel hizmetler sunmak hepimizin görevi ve beklentisidir” diyerek konuşmasını tamamladı.