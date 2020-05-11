Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Salgında Batı ülkelerinde en büyük dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşandı. Türkiye’de yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz.

– 1119 belediye Vefa Destek Grubu’na verilen destekle örnek bir dayanışma sergiledi. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamız kapsamında yapılan bağış miktarı neredeyse 2 milyar lirayı buldu.

– Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart tarihinin üzerinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi devam ettiriyoruz.

– Hayatımızı belirli kurallara riayet ederek idame ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik. Vatandaşlarımızın normale dönüş adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.

– Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs’tan itibaren yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik.

– Maskesiz olarak dışarı adım atmayacağız, sokakta, iş yerlerinde fiziki mesafeyi koruyacağız. Kalabalık yerlerden uzak durup hayatımızı sadeleştireceğiz. Salgın tedbirlerini gerektiğinde sınırlandıracak gerektiğinde genişleteceğiz.

– 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak. Pazar günü yaşlılarımız, çarşamba günü 0-14 yaş arası çocuklar, cuma günü 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kalkacak. Yani yaşlılarımız 17 Mayıs’ta 11.00-17.00, 20 yaş altı da iki grup halinde 20 Mayıs ve 22 Mayıs günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

– Adana, Diyarbakır, Mardin , Trabzon ,Ordu , Denizli , Kahramanmaraş ,Tekirdağ, Şanlıurfa için il giriş çıkış yasağı kaldırıldı.

– Cumhur İttifakı her türlü iftira ve tahrik girişimine rağmen Türk bekasına sahip çıkma ilkesinden taviz vermemiştir. MHP lideri Bahçeli ve bu ittifaka destek veren her kesime teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmeye kararlıyız.

– Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize yönelik kurulan sinsi tuzakların farkındayız. 2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.