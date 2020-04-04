Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Mesafeyi Koruma Ve Dikkatli Davranma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, halkın büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürdüğünü ancak daha dikkatli olunması ve mesafenin korunması çağrısını yineledi.

Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışların sözkonusu olduğundan daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca ilgi saklanmaması ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığı’nın tek kaynak haline getirilmesinin önemine işaret etti.

Akıncı paylaşımında şu ifadelere yer verdİ:

“Cumhurbaşkanı Akıncı: Halkımız büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Ama az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışlar da sözkonusu... o nedenle daha dikkatli olalım; mesafeyi koruyalım, bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim...”