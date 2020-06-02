Cumhurbaşkanı Akıncı:Adalet sistemi hiçbir zaman tökezlememeli

Başsavcılığa seçilen Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda bağlılık yemini etti.

Yemin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumların siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle tökezleyebileceğini ama adalet duygusunun hiçbir zaman tökezlememesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer bir ülkede toplum adalet duygusuna olan inancını yitirirse o toplum çok şeyini yitirmiş demektir. Siyasal sistemler arıza yapabilir, düzeltilir. Ekonomik sıkıntılar yaşanabilir, düzeltilir ama adalet duygusu her şeyin başında gelir” dedi.

Yemin töreninde, Sarper Altıncık’ın özgeçmişi okundu; ardından Başsavcı Sarper Altıncık bağlılık yemini etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasında, Başsavcı Sarper Altıncık’a görevinde başarılar dileyerek, “Görevini, Anayasa’nın emrettiği şekilde ve biraz önce kendisin de yemininde ifade ettiği çerçevede en iyi şekilde yerine getireceğinden kuşku duymuyorum. Başsavcılık bağımsız bir makamdır. Tam bir tarafsızlık içinde sadece Anayasa’nın ve demokratik, laik hukuk devleti olmanın gereklerinin yerine getirileceği bir görev dönemi temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adalet sistemimiz içerisinde yargı ve savunmayla birlikte Başsavcılık makamının da son derece önemli bir görev ifa ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Toplumlarda siyasal sorunlar olabilir, ekonomik sorunlar olabilir, toplumlar o yönleriyle veya başka yönleriyle tökezleyebilirler ama adalet sistemi hiçbir zaman tökezlememesi gereken ve yurttaşlardaki adalet duygusu hiçbir zaman zedelenmemesi gereken olgudur. Ve bunlar sadece sözlü olarak değil, vicdanlarda da hissedilmesi gereken bir duygu olduğuna inanıyorum.

Eğer bir ülkede toplum adalet duygusuna olan inancını yitirirse o toplum çok şeyini yitirmiş demektir. Siyasal sistemler arıza yapabilir, düzeltilir. Ekonomik sıkıntılar yaşanabilir, düzeltilir ama adalet duygusu her şeyin başında gelir diye düşünüyorum. Ve bunun tecellisi için, en iyi şekilde yaşam bulması için başsavcı olarak ve devletin de Hukuk Danışmanı olarak en iyi şekilde hizmet vereceğinize inanıyorum. Göreviniz, toplumumuz ve sizler için hayırlı olsun.”

ALTINCIK’IN ÖZGEÇMİŞİ

Sarper Altıncık’ın özgeçmişi şöyle:

“8 Kasım 1964 tarihinde Cemile Altıncık ve merhum Zersim Altıncık’ın dört evladından ikincisi olarak Lefkoşa’da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Atatürk İlkokulu’nda, ortaokulu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda ve liseyi Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetini müteakip askerlik görevini yaptıktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak, 29 Eylül 1992 tarihinde avukat olarak kaydını yaptırdı. 31 Mart 1998 tarihine kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra 1Nisan 1998 tarihinde savcı olarak atandı. Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 1 Mart 2011 tarihinde Kıdemli Savcılığa, 16 Kasın 2018 tarihinde ise Başsavcı Yardımcısı Muavinliğine, 2 Şubat 2019 tarihinde Başsavcı Yardımcısı mevkiine atandı. Evli, biri erkek ikisi kız üç çocuk babasıdır.”

BAĞLILIK YEMİNİ

Bağlılık Yemini şöyle:

“Ben Sarper Altıncık, Başsavcı görevimde Kıbrıs Türk Toplumuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı kalacağıma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasını, Yasalarını ve diğer mevzuatını koruyacağıma, görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma namusum üzerine yemin ederim.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başsavcı Sarper Altıncık “bağlılık yemini” belgesine imza attı.

Sarper Altıncık, Behiç Öztürkün emekliliğiyle boşalan Başsavcılık makamına, Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 29 Mayıs’ta oy birliğiyle seçilmişti. Altıncık, daha önce vekaleten yürüttüğü görevine, yemin ettikten sonra resmen ve asaleten başladı.