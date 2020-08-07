Cumhurbaşkanı Akıncı LTB sınırları içerisindeki muhtarlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içindeki muhtarlarla görüştü.

Akıncı, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumunun haklarını, siyasi eşitliği koruyarak, güvenliği sağlama alarak, Kıbrıs sorununu çözmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Paradise Park’ta yer alan görüşmede, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da yer aldı ve Akıncı’ya eşi Meral Akıncı da eşlik etti.

Muhtar, aza, belediye başkanı ve meclis üyelerinin kamu hizmetlerindeki önemli görevleri yerine getirdiklerini ifade eden Akıncı, yerel yönetimler ne kadar iyi çalışırsa halkın o kadar iyi hizmet alacağını söyledi.

Akıncı, halkın sorunlarını halkın içinde görev yapan muhtarlar ve belediye başkanlarının çok iyi bildiğini belirtti.

Pandemi sürecinde, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi uyarısında da bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yaşlılar daha çok etkileniyor ama gençlerin de dokunulmazlığı yok. Hepimiz dikkatli olmalı, tedbiri elden bırakmamalıyız” dedi.

İlk döneminde görevini bağımsız ve tarafsız olarak yaptığını, halkın sorunları ile ilgilendiğini, Kıbrıs sorununda elinden geleni yaptığını ancak herkesçe bilinen nedenlerle sonuca ulaşılamadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Doğu Akdeniz’deki gerginliklere dikkat çekerek, Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece bölgenin istikrar ve huzura kavuşamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın özgür iradesi ile vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini de dile getirdi.