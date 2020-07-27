Cumhurbaşkanı Akıncı'dan başsağlığı ve taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan başsağlığı ve taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Akıncı Mersin'de, KKTC'ye gelecek olan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 asker için başsağlığı ve yaralılar için "acil şifalar" diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın mesajı şöyle;

"Görev ifa etmek üzere Kıbrıs’a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin’de kaza yapması sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dilerim."

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