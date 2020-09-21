CTP’li Asım Akansoy’a göre Mavi Vatan, yayılmacı ve maceracı bir konsept!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, Akdeniz’e kıyısı olan hiçbir büyük devletin dillendirmediği bir şeyi iddialı bir şekilde ifade etti; “Doğu Akdeniz’deki gerilim ancak ve ancak Kıbrıs sorununun çözümü ile giderilirse bir güven ortamı oluşur”.

Öte yandan Akansoy’a göre ‘Mavi Vatan’ konsepti Türkiye’nin yayılmacı ve maceracı politikalarını ifade ediyor.

Konuyla ilgili Akansoy, “Türkiye hükümeti, bölgede bozulan dengeleri yeni ittifaklarla yeniden tesis etmek ve şu anda ciddi sorunları olan (Mısır, İsrail vb ülkelerle ilişkilerini yeniden yapılandırmak yerine), Mavi Vatan gibi yayılmacı bir fikir üzerinden sahaya inmiş, maceracı eylem ve çatışmacı söylemlerle, yangına benzin dökmeyi tercih etmiştir.” İfadelerini kullandı.