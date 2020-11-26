CTP Parti Meclisi bu akşam toplanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmaları kapsamında yapılan görüşmeleri değerlendirmek üzere bu akşam toplanacak.

Toplantı saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, hükümet kurma çalışmalarında ilk tur görüşmelerinde meclisteki partilere “İlkeler manzumesi ve teknokratlardan oluşan seçim hükümeti” önerisiyle gitmişti.

Haber Kıbrıs WEB TV özel yayınına dün akşam katılarak Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Erhürman, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili izlenimlerin parti meclisiyle paylaşılacağını ve yol haritasının çizileceğini açıklamıştı.

Programda ilk kez kamuoyuna CTP’nin sunduğu ilkeleri açıklayan Erhürman, tüm partilerin CTP’nin sunduğu ilkelere olumlu yaklaştığını, bazılarının eklemeler önerdiğini ifade etmişti.

Erhürman, demokratik teamül gereği şu an hükümeti kurma görevinin kendilerinde olduğunu ve UBP Başkanlığı’nda bir hükümete sıcak bakmadığını hükümeti kurma görevini kim alırsa ‘başbakanlık’ görevini de onun yürüteceğini söylemişti.

Erhürman ayrıca UBP ve HP’nin yeniden görüşelim mesajı verdiğini, DP’nin her durumda elini taşın altına koymaya hazır olduğunu, TDP’nin çok geniş tabanlı bir hükümette yer almayacağını, YDP’nin ise daha erken bir seçim öngördüğünü aktardığını belirtmişti.