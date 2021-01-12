CTP: “Nisan’da erken seçime gidilmelidir!”

Başbakan Ersan Saner’in “erken seçim” çağrısı sonrası, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler seçim gündemiyle kritik toplantılar düzenliyor...

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün sabah saatlerinde “genişletilmiş” bir toplantı gerçekleştirdi.

Erken seçim gündemiyle gerçekleşen ve 2 saat süren toplantıya; CTP’nin Meclis grubu, ilçe başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamada halka daha fazla vakit kaybettirilmeden Nisan ayı içerisinde erken seçime gidilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Başbakan Sayın Ersan Saner, Meclis başkanlığı seçiminde yaşanan krizin ardından kürsüden yaptığı konuşmada, muhalefete “en kısa zamanda erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisi” yapmıştır. Bu açıklama, bir yandan hükumetin halkın ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek bir yapıda olduğunun tespiti, diğer yandan da ülkenin seçim sath-ı mailine girdiğinin ilanı anlamına gelmektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün, MYK, Örgüt Bürosu ve Meclis Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Sn. Saner’in muhalefete yaptığı öneriyi değerlendirmiştir. Toplantıda yapılan temel saptama, art arda yaşanan siyasi krizlerin ülkemizi ve halkımızı çok zor bir dönemde kaos ortamına sürüklediği ve bu noktadan sonra bu kaostan ancak halkın iradesiyle çıkılabileceğidir.

Yetkili organlarımız, bu saptamadan hareketle, halkımıza böyle bir dönemde daha fazla zaman kaybettirilmeden, bütçe ve seçim hazırlıkları ile ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması ve en geç Nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi gerektiği kanaatindedir.

Bu noktadan sonra yetki halkımızdadır. Kıbrıs Türk halkının, özgür iradesiyle, ülkeyi bu kaostan çıkaracak, yaratılan tahribatı hızla giderecek, sorunları ciddiyetle ele alıp çözme yeteneğine sahip, sorumlu ve güvenilir bir siyasi yapıyı sandıktan çıkaracağına inancımız tamdır.”