CTP'li Salahi Şahiner: "Narenciye sektöründe tünelin ucu görünmüyor"

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen genel kurulda söz alan CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke bölgesinin sorunları konusunda konuştu.

Şahiner, Lefke bölgesinden güzel haberler getirmek istediğini ancak selam bile getiremediğini ifade ederek, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini, ekonominin kötü durumda olduğunu, bunun Lefke bölgesini daha çok olumsuz etkilediğini anlattı.

Nüfus azlığı ve LAÜ’nün öğrenci akışının durmasının Lefke bölgesi yanında yatırımcıları da zor durumda bıraktığını ifade eden Şahiner, bu bölge ve üniversiteye özel ilgi gösterilmesi ve öğrenci alımı için ayrı tutulması, teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Üreticilerin durumunun da kötü olduğunu ve dış pazar konusunda gerekli adımların atılamadığını ifade eden Şahiner, üretici yanında üretimin de sekteye uğradığını kaydetti ve üreticinin üretimden kopma noktasına geldiğini işaret etti.

Narenciye sektörünün içerisinde bulunduğu durumu da anlatan Şahiner, gerekli planlamaların yapılmaması halinde narenciye konusunda da tünelin ucunun görünmediğini, bu yılın pandemiden dolayı fiyatların ve satışların yükselmesinden ötürü altın bir yıl olabileceğini, ancak bileceğini kaydetti. Şahiner, Lefke yolunun tamamlanması gerektiği de belirtti.