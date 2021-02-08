CTP'li Salahi Şahiner, Cumhurbaşkanı Tatar'ı sert sözlerle eleştirdi...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, ADA TV'de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı sert eleştirdi.

"KIBRIS KONUSUNDA İLERLEME OLACAĞINI SANMIYORUM"

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçildiği günden beri, "Kıbrıs sorunu için önümüzde 5 yıllık kayıp olacak" dediğini ifade eden Şahiner, "3 ay geçti, bize kaldı 4 yıl 9 ay... Kıbrıs konusunda ilerlemenin söz konusu olacağını düşünmüyorum" dedi. Tatar'ı Kıbrıs sorununa ilişkin bilgisizlik ile suçlayan Şahiner, "Sayın Tatar, federasyonun ne demek olduğunu anlatsın. Konfederasyon yapacaksa da aklındaki formüllerin ne olduğunu açıklasın" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS KONUSU, SAYIN TATAR'IN ÇAPININ ÜZERİNDE"

"Kıbrıs sorunu Sayın Tatar'ın çapının üstündedir" ifadelerini kullanan Şahiner, Tatar'ın ve ekibinin yapmış olduğu açıklamalardan bu işi bilmediklerinin ortada olduğunu öne sürdü. "Bizi uluslararası alanda rezil kepaze edecekleri 4 yıl 9 ay daha var" diyen Şahiner, 50 yıl federasyon görüşmesinin olmadığının da altını çizdi ve şöyle ekledi:

"FEDERASYONU 4 YIL BİLE GÖRÜŞMEDİK"

"Federasyonla ilgili Mehmet Ali Talat zamanında önemli gelişmeler kaydedildi. Diğeri ise Crans Montana'ya kadar olan süreçti. Yani 4 yıl bile federasyonu görüşmedik. Rauf Denktaş federasyon görüşür gibi yapmıştı, Eroğlu da aynı şekilde. Federasyonu esas olarak masaya yatıran iki toplum lideri vardı... Bunlar Talat ve Akıncı idi. Akıncı da Crans Montana'dan sonra tek adım atmadı." Cumhurbaşkanlığını ekibin toplumları birbirinden uzaklaştıracak misyon üstlendiklerini iddia eden Şahiner, "Buna geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.

Şahiner, "Türkiye'nin birkaç ay sonra masaya federasyonu yatırırsa, bununla birlikte Sayın Tatar'a Crans Montana kalınan yerden 'devam ederiz' derse, ne yapacaklarını çok merak ediyorum" dedi.